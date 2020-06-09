Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, Merkez Bankası’nın son enflasyon verilerine bakarak faizler konusunda itidalli davranmasını beklediğini belirterek, “Beklentim şu yönde, Merkez Bankası Başkanı ve ekibinin mantıklı konuşan uzmanlara kulak verdiğini ve buradan hareketle mayıs ayı toplantısında en fazla 50 baz puan bir indirim yapacağını söyleyebilirim” dedi.