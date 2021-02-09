Otomobilini park etmeye çalışan kadın sürücünün kafeye girdiği anlar kamerada

Derya EVREN-Mehmet İNAN/BURSA,(DHA) – BURSA’da otomobilini park etmek istediği sırada yanlış vitese takan sürücü N.Ö. (55), bir kafenin içerine girdi. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, o anları anlatan iş yeri sahibi Doğukan Şebin (21), “Gittim, geldim bir baktım dükkanda araba var. Kamera kayıtlarına baktım hemen. Herhalde vitesi takılı unuttu.” dedi. Kaza, saat 07.00 sıralarında, merkez Yıldırım ilçesi, Samanlı Caddesi’nde meydana geldi. Sokak üzerine 16 AHS 798 plakalı otomobiliyle gelen sürücü N.Ö. (55) aracını park etmek istedi. O sırada kendisine bir kafe çalışanı yardım etti. N.Ö., otomobilini park ettiği sırada yanlış vitese alarak hızla kafenin cam balkonlu bahçe kısmına doğru ilerledi. Otomobilinin kontrolünü kaybeden N.Ö., kafe içerisine girerek kaza yaptı. O sırada kafede bulunan bir kişi kazadan kılpayı yara almadan kurtuldu

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, N.Ö.’nün otomobilini park etmek istediği sırada kontrolünü kaybedip kafenin içerisine girdiği anlar yeralıyor.

‘GİTTİM, GELDİM DÜKKANDA ARABA VAR’

Yaşanan kaza ile ilgili konuşan kafe sahibi Doğukan Şebin (21), sabah kafeyi açtıklarını belirterek “Fırına gidip poğaça falan getirecektim. Gittim, geldim bir baktım dükkanda araba var. Kamera kayıtlarına baktım hemen. Herhalde vitesi takılı unuttu. Ağacı falan dümdüz etmişler. Camı parçalayıp içeri girmişler. Allah razı olsun tüm masrafları karşılamayı kabul ettiler. 70-80 bin TL gibi bir zarar gözüküyor. Vitrin, masa ve sandalyeler dümdüz oldu. Hepsi özel ahşaptan yapılmıştı. Yengem hemen arkadaydı, 30 santim bir farkla kıl payı kurtuldu. Babam da zaten park edebilsinler diye komut veriyordu.” ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAFLI)