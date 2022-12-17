Otomobilin yayaya çarptığı kaza, kamerada

- Reklam -

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde yaya geçidinde otomobilin çarptığı Sadık Ersin (67), yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Şeyhsinan Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Melih G. yönetimindeki 06 BD 9251 plakalı otomobil, yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan Sadık Ersin’e çarptı. Sürücü Melih G., aracından inip, yaralı Ersin’in yanına koşarak sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Sadık Ersin tedaviye alındı.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kaza sonrası sürücü Melih G. polis tarafından gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

- Reklam -