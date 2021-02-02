Otomobilin yayalara çarpma anı kamerada

Hakan KABAHASANOĞLU/GÖRELE (Giresun), (DHA)- GİRESUN’un Görele ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişi, otomobilin çarpması sonucu hafif yaralandı. Kaza anı araç içi kamerasınca görüntülendi.

Kaza saat 14.00 sıralarında ilçenin Çavuşlu beldesi sahil kesiminde meydana geldi. Muhsin A. yönetimindeki 28 AAY 501 plakalı otomobil, trafik ışıklarının bulunduğu noktada, yolun karşısına geçmek isteyen Makbule Kılıç (59) ve Reyhan Dede’ye (51) çarptı. Yaralanan Kılıç ve Dede, ihbarla gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından götürüldükleri Görele Opr. Dr. Ergun Özdemir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kaza anı da araç içi kamerası tarafından kaydedildi.

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