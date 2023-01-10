Otomobilin yaya geçidinde çarptığı kadın öldü

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Levent KIZILASLAN/KARASU (Sakarya), (DHA)- SAKARYA’nın Karasu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Havva Aykır (50), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza akşam saatlerinde, Karasu Limandere kavşağında meydana geldi. Adapazarı istikametine giden T.K. idaresindeki 34 BJ 5409 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Havva Aykır’a çarptı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekibi ağır yaralanan kadını hastaneye kaldırdı. Havva Aykır yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı. (DHA)

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