Otomobilin TIR’a çarpmamak için manevra yapıp savrulduğu anlar kamerada

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE’de dönüş yapmak isteyen TIR’a çarpmamak için manevra yapan otomobil, savrulup, yol kenarındaki trafik işareti levhasına çarptı. Direğin devrildiği, araçta maddi hasarın oluştuğu kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, önceki gün akşam saatlerinde Toprakkale ilçesi Atatürk Caddesi’ndeki bir kavşakta meydana geldi. Adana yönünden gelen sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen TIR, dönüş yapmak için yolun sağında durarak bir süre arkadan gelen iki aracın geçmesini bekledi. Araçların geçmesinin ardından TIR şoförü sola dönüş yapmak için manevra yaptı. Ancak bu sırada arkadan gelen otomobil, TIR’a çarpmamak için manevra yapınca kontrolden çıktı. Otomobil savrulup yol kenarındaki trafik işareti levhasına çarparak durabildi.

Sürücünün yara almadan kurtulduğu kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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