Otomobilin tabelalara çarptığı anlar kamerada

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL’da Cevizlibağ-Eminönü tramvay hattında maskesini burnunun altında bulunduran yolcu, kendisini uyaran diğer yolcunun montundan tutarak “Neyin peşindesin?” diye bağırdı. O anlar...