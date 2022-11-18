Otomobilin refüje çarpıp takla attığı kaza, kamerada

- Reklam -

Mehmet YİRUN/ERGENE (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ’ın Ergene ilçesinde, kırımızı ışıkta geçen, kamyona çarpmamak için sürücünün direksiyon kırdığı otomobil, refüje çarpıp, takla attı. Otomobildeki 2 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Ergene’nin Ulaş Mahallesi’ndeki ışıklı kavşakta meydan geldi. Kullandığı 59 ACH 455 plakalı otomobille kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen Y.E.K., kamyona çarpmamak için direksiyon kırdı. Kontrolden çıkan otomobil, refüje, ardından da yol tabelasına çarparak takla attı. Kazada, sürücü Y.E.K ile İ.B. yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Bu arada kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

- Reklam -