Otomobilin önünü kesen 1’i kadın 4 saldırgan, sürücüyü darbetti

Nuri KURU/AKYAZI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA’nın Akyazı ilçesinde 1’i kadın 4 kişi, otomobilinin önünü kestiği M.Y.’yi darbetti. Saldırganlar, M.Y.’nin cep telefonunu ve otomobilinin anahtarını alarak kayıplara karıştı.

Akyazı ilçesi Ömercikler Mahallesi 8066’ncı Sokak üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre M.Y.’nin otomobilinin önü 1’i kadın 4 kişi tarafından kesildi. Otomobili durduran kişiler, M.Y.’yi araçta darbetmeye başladı. M.Y., yüzüne ve vücuduna aldığı darbelerle kanlar içinde kaldı. Saldırganlar otomobilin camlarını da kırdı. Ardından otomobilin anahtarlarını ve M.Y.‘nin cep telefonunu alarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri geldi. Yaralanan M.Y.’ye sağlık ekibi olay yerinde müdahale etti. Polis ekipleri, M.Y.’nin verdiği ifade doğrultusunda saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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