Otomobilin ön tekerine giren iguana, güçlükle çıkarıldı

Hayatta herşeyin bir başlangıcı, bir de sonu olur… Başlangıç zordur; cesaret eder çünkü ne zaman biteceği, nasıl biteceği bilinmez… Başladıktan sonra da emek lazım; mücadele lazım; azim lazım; yorulmamak lazım; kararlılık lazım… Çünkü şunu çok iyi biliriz ki; kararlı olmak; keskin bir bıçağa benzer, keskin ve düz keser. Kararsızlık ise; kör bıçak gibidir; kestiği herşeyi parçalar ve yırtar! İşte onun için son noktaya kadar, kararlılıkla vuslat zamanına geldik!