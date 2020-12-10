Otomobilin köpeğe çarpıp, sürücüsünün kaçtığı anlar kamerada

Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı köpek öldü. Otomobil sürücüsü kaçarken, kaza anı ise bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kaza, 8 Aralık salı günü saat 14.30 sıralarında İslamhaneleri Mahallesi’nde meydana geldi. Cadde üzerinde, yolun karşısına geçmeye çalışan köpeğe süratle gelen otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan köpek ölürken, otomobil sürücüsü hızla olay yerinden kaçtı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan, kaza anı bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde; köpeğin yolun karşısına geçmek isterken hızla gelen otomobilin çarpma anı yer aldı. İş yeri sahibi Cesim Aşıla daha önce aynı noktada ölümlü kazaların meydana geldiğini belirterek, “Araçlar çok hızlı bir şekilde seyir ediyor. Biraz ileride okul var. Trafik ışıklarının olmasına rağmen bilinçsiz sürücüler aşırı sürat yapıyor. Başka canların zarar görmemesi için dikkatli olunması gerekiyor” dedi.

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