Otomobilin kanala düştüğünü görünce suya girerek yaralı sürücüyü çıkardı

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Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Serik ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil sulama kanalına düşerek ters döndü. Kazayı görünce otomobilini durdurup, yardıma koşan Aziz Gül, yaklaşık 2 metre suya gömülen araçta baygın halde olan sürücü Sadık Yadırga’yı (55) kurtardı. Hastaneye kaldırılan Yadırga’nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Serik ilçesi Karıncalı mahallesinde meydana geldi. Çandır istikametinden Karıncalı mahallesi istikametine seyir halindeki Sadık Yadırga yönetimindeki 07 BD 025 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan sulama kanalına düşerek ters döndü. Yoldan geçerken otomobilin kanala düştüğünü gören Aziz Gül, aracını durdurup yardıma koştu. Kanala giren Gül, yaklaşık 2 metre derinlikteki suya gömülen otomobilden sürücü Sadık Yadırga’yı baygın halde çıkardı.

Kazayı gören diğer vatandaşlar ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Yadırga, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Serik’teki özel hastaneye kaldırıldı. Sürücü Sadık Yadırga’nın bilincinin kapalı ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

’ÇIKARTMAK İÇİN 15 DAKİKA UĞRAŞTIM’

Kanala girerek yaralıyı otomobilin içerisinden çıkaran Aziz Gül, “Yolda gidiyordum. Aracın kanala düştüğünü gördüm ve hemen aracımı durdurdum, suya atladım. Araç içerisindeki şahsı arka koltuktan yaklaşık 15 dakika süren çabamla çıkarttım. Aracın içerisinde başka kimse yoktu” dedi.

Sürücü Yadırga’nın hafriyat işleri ile uğraştığı belirtilirken, jandarmanın kazayla ilgili incelemesi devam ediyor. (DHA)

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