Otomobilin ineğe çarpma anı kamerada

Yasin KIRAS/İMRANLI (Sivas), (DHA) – SİVAS’ın İmranlı ilçesinde, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı inek, savrulduğu yerden kalkıp, bölgeden uzaklaştı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında, Erzincan yolu üzerindeki Hastane Kavşağı’nda meydana geldi. Sivas’tan Erzincan yönüne giden sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçen ineğe çarptı. Kaza sonrası inek, otomobilin üzerinden savrularak, yola düştü. Yerden kalkan inek, bölgeden uzaklaştı. Otomobilde ise hasar meydana geldi. Kaza anı, çevrede bulunan akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.
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