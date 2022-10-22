Otomobilin dereye yuvarlandığı kaza kamerada

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Yavuz YILMAZ/BURSA, (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp dere yatağına yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında, Mahmudiye Mahallesi Çağrı Sokak’ta meydana geldi. Barış Aydoğan’ın (40) kontrolünü yitirdiği 16 BTG 30 plakalı otomobil, dere yatağına yuvarlandı. Araçta mahsur kalan sürücü ve eşi Kezban Aydoğan (37) yaralandı. İhbarla kaza yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çıkardığı yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

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