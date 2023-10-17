SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı İrfan Kurt (64) hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde D-100 kara yolunun Hendek ilçesi Yeni Mahalle geçişinde meydana geldi. Ankara yönüne giden O.Ü. idaresindeki 16 BAC 024 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan İrfan Kurt’a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde İrfan Kurt’un hayatını kaybettiğini belirledi. İrfan Kurt’un cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Hendek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücü O. Ü. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.