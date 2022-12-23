Otomobilin çarptığı yaya, kaldırıldığı hastanede öldü

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Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN’ın Nazilli ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Gülhanım Tintin’e (77), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Denizli- Aydın kara yolunda meydana geldi. Denizli’den Aydın yönüne giden Salise Özdemir yönetimindeki 34 FKJ 323 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Gülhanım Tintin’e çarptı. Yaralanan Tintin, kaza yerine sevk edilen ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Gülhanım Tintin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü Salise Özdemir, ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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