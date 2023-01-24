Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

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Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA’da yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin çarptığı Aslıhan Özdemir (24), ağır yaralandı.

Kaza, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı’nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Aslıhan Özdemir’e, D.K. yönetimindeki 01 BS 515 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan ve ağır yaralanan genç kız, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kalbi duran ve yeniden çalıştırılan Özdemir, yoğun bakım ünitesine alındı. Kazanın ardından şok geçiren sürücü D.K. de ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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