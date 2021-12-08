Otomobilin çarptığı polis memuru ağır yaralandı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN’ın Nazilli ilçesinde, otomobilin çarptığı görevdeki trafik polisi memuru Mustafa Bayaz (45), ağır yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Nazilli Belediye Meydanı’nda meydana geldi. Günnur Sertgöçen yönetimindeki 20 R 4434 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce meydanda görevli trafik polisi Mustafa Bayaz’a, ardından da refüje çarparak, durabildi. Polis memuru Bayaz, çarpmanın şiddetiyle ağır yaralandı. Otomobilin sürücüsü Sertgöçen ise kazayı, yara almadan atlattı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polis memuru Bayaz, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatan polis, otomobil sürücüsü Sertgöçen’i gözaltına aldı.

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