Otomobilin çarptığı motosikletlinin bacağı koptu 

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, jandarmanın düzenlediği operasyonda evinde çok sayıda silah ile yakalanan M.Ü. tutuklandı. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen M.Ü.'nün adresine...