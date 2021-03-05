Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Gözlerdeki sarılığın karaciğer, pankreas ve safra kesesi gibi hastalıkların belirtisi olabileceğini söyleyen Prof. Dr. Onur Yaprak, “Sarılık bir rahatsızlığın belirtisidir, kendisi bir hastalık değildir. Sarılığa yol açan nedenler çok çeşitlidir. Tüm bu nedenler arasında şüphesiz en çok korkulan durumlar karaciğer, pankreas, safra kesesi ve safra yollarında gelişen kanserlerdir. Bu bölgelerde gelişen kanserler gözlerde ve ciltte sarılığa, idrarda koyulaşmaya, dışkı renginde ise açılmaya yol açar” dedi.