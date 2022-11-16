Otomobilin çarptığı motosiklet mağazaya daldı, o anlar kamerada

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet savrularak mağazaya daldı. Motosiklet sürücüsü Enes Kaptan’ın (27) yaralandığı kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaza, İnegöl ilçesi Cuma Mahallesi Elektrik Sokak’ta meydana geldi. Suriye uyruklu Abdullah Jomrok (31) yönetimindeki 16 MB 1660 plakalı otomobil, Enes Kaptan’ın kullandığı 16 ASK 385 plakalı motosiklete yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, sokak üzerindeki bir mağazanın vitrin camını kırarak iş yerine girdi. Kazada motosikletin sürücüsü Kaplan yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. (DHA)

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