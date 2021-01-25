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Otomobilin çarptığı minibüs MOBESE direğine çarptı: 7 yolcu yaralandı

Serdar ALTINTEPE/İSTANBUL,(DHA)-KÜÇÜKÇEKMECE’de sürücüsünün hatalı şerit değiştirdiği iddia edilen otomobil minibüse çarptı. Savrulan minibüs MOBESE direğine çarparken içindeki 7 yolcu yaralandı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında Küçükçekmece Atakent Mahallesi İkitelli Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 34 DJS 231 plakalı otomobil sürücüsü İkitelli Caddesi üzerinde seyrederken ani bir manevrayla sağdaki çıkış yoluna direksiyon kırdı. Otomobil sağ şeritte seyreden ve içinde 7 yolcunun olduğu 34 M 5341 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs de refüjdeki MOBESE direğine çarparak durdu. Kazada minibüste bulunan 7 yolcu hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ayakta tedavi edilen yaralı yolcular kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. MOBESE direğine çarpan minibüsü kurtarma çalışmaları ise uzun süre devam etti. İş makinesinin de dahil olduğu ve yaklaşık bir saat süren çalışma sonrası büyük çapta hasar alan minibüs çekiciye yüklendi. Polisin kazayla ilgili çalışması devam ediyor.

(FOTOĞRAF)
 

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