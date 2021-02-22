Otomobilin çarptığı ‘Kırçıllı’ hayata özel yürüteçle tutundu

Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA’da otomobil çarpması sonucu arka bacakları felç olan ‘Kırçıllı’ isimli 4 yaşındaki sokak köpeği, Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’nde özel olarak tasarlanan ortopedik yürüteçle hayata tutundu.

Yunusemre ilçesinde 14 Ocak’ta otomobil çarpması sonucu yaralanan sokak köpeği, Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’ne getirildi. 4 yaşındaki köpeğin, bel omurilik kemiğinde kırık bulunduğu bu nedenle de arka bacaklarında felç olduğu saptandı. Merkez görevlileri, ‘Kırçıllı’ ismini verdikleri köpek için ortopedik yürüteç tasarladı. Yürüteç ve uygulanan fizik tedavi ile Kırçıllı, hayata bağlandı. Kırçıllı, şimdi yürüteci ile özgürce yürüyüp, koşuyor.

‘MUTLULUĞU GÖZÜNDEN OKUNDU’

Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi Veteriner Sağlık Teknikeri Uğur Manavoğlu, “Kırçıllı ismini verdiğimiz sokak köpeği, 14 Ocak günü Yunusemre ilçesinde trafik kazası geçirmiş olarak barınağa getirildi. Vücudunun arka tarafı tutmuyordu. Röntgen sonrasında bel omurlarında kırık olduğunu gördük. Bel omur tedavileri uzun süreçli ve çoğu zaman tedaviye yanıt vermiyor. Burada ilaç tedavisiyle de destekledik. Kırçıllı için bir yürüteç yaptırdık. Yürütece bindirdiğimizde mutluluğu gözünden okundu. Biz de mutluluğu ile mutlu olduk. Barınakta belirli saatlerde dolaştırmaya başladık. Çünkü aynı yerde yattığında vücudunda tıpkı yatalak insanlar gibi yatak yaraları oluştu. Bu saatten sonra yürümesi çok zor. İnşallah yürüteciyle hayatını daha kaliteli ve sağlıklı sürdürmeye devam eder” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI