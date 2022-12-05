Otomobilin çarptığı kadın öldü

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Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK’ın Çaycuma ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarptığı Lütfiye Köktürk (59) hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde, Zonguldak-Bartın yolunun Çaycuma Geriş Köyü mevkisinde meydana geldi. M.B. yönetimindeki 74 AAH 923 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Lütfiye Köktürk’e çarptı. Lütfiye Koktürk çarpmanın etkisiyle metrelerce savruldu. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Köktürk’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Köktürk’ün cansız bedeni morga kaldırıldı. Sürücü M.B. gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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