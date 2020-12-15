Otomobilin çarptığı Irak uyruklu kadın, hayatını kaybetti

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD), salgında ikinci dalgayla yeniden başlayan kısıtlama ve yasakların işletmelere etkileri ile sektörde yer alan işletme sahiplerinin beklentileri konusunda bir araştırma yaptı. Tamamı Ankara’da, hizmet sektörü ağırlıklı farklı iş kollarında faaliyet gösteren 550’ye yakın dernek üyesi üzerinden yapılan araştırmada ikinci kısıtlama ve yasaklardan en fazla etkilerinin sektörlerin başında gıda, turizm ve organizasyon, eğitim, sağlık ve güzellik sektörleri geliyor.