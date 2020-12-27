Otomobilin çarptığı hafif ticari araçtaki karı- kocayı ölüm ayırdı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU’da, TEM yolunda otomobilin arkadan çarptığı hafif ticari aracın sürücüsü Mustafa E. (77) hayatını kaybetti, Emine E. ise yaralandı. Takla atan otomobilin sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında TEM yolunun Yeniçağa mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Mustafa Y. yönetimindeki 34 DNK 734 plakalı otomobil, önünde ilerleyen Mustafa E.’nin kullandığı 14 DG 471 plakalı hafif ticari araca hızla çarptıktan sonra takla attı. Takla atan otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtulurken, hafif ticari aracın sürücüsü Mustafa E. olay yerinde yaşamını yitirdi, eşi Emine E. ise yaralandı. Emine E., ihbarla gelen 112 Acil ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Mustafa E.’nin cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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