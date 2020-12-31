Otomobilin çarptığı genç kadın yaralandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Cansu Ulutaş (22) yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde İnegöl ilçesi, Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Vedat Aktaş yönetimindeki 16 KCL 67 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Cansu Ulutaş’a çarptı. Ulutaş, kazada yaralandı. Cansu Ulutaş’ın yardımına koşan çevredeki vatandaşlar ile esnaf ilk müdahaleyi yaptı. Ulutaş, çağırılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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