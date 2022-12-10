Otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı; kaza kamerada

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Yavuz YILMAZ/ BURSA, (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde, otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü Ahmet Hulisi Dilmaç (72), yaralandı. Kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Mahmudiye Mahallesi’nde meydana geldi. Kasımefendi Caddesi’nde kullandığı bisiklet ile giden Ahmet Hulisi Dilmaç’a, yola çıkan Vedat Çeber (42) yönetimindeki 16 ASM 493 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen Dilmaç yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptığı Dilmaç’ı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hayati tehlikesi bulunmayan Dilmaç’ın tedaviye alındığı öğrenildi. İş yerine ait güvenlik kamerasınca kaydedilen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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