Otomobilin benzin deposu kapağına gizlenen esrarı, Uzi buldu

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA’da, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde, dedektör köpek Uzi ile yapılan aramada 10 kilogram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına allındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yaptığı uygulama sırasında, kontrol noktasından geçmeye çalışan otomobili, şüphe üzerine durdurdu. Narkotik köpeği Uzi’nin yardımıyla araçta yapılan aramada, otomobilin benzin deposu kapağına gizlenmiş 10 kilogram esrar ele geçirildi. Sürücü R.T.D (33) gözaltına alındı.

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