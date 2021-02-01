Otomobilin bagajından 150 bin liralık altın çalan şüpheliler yakalandı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) – OSMANİYE’de, park halindeki aracın bagajındaki içerisindeki 150 bin liralık altın bulunan çantayı çalan 2 şüpheli yakalandı. Hırsızlık anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Olay, 22 Ocak Cuma günü, İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. İş yerini kapatan kuyumcu, otomobilinin arka koltuğunu eşyalarını yerleştirirken, kızı da içerisinde 350 gram ağırlığında, 150 bin TL değerinde altın bulunan çantayı bagaja bıraktı. Kısa süre sonra kuyumcu, kızına altın dolu çantanın nerede olduğunu sordu. Kızı da çantayı bagaja yerleştirdiğini söyledi. Bunun üzerine kapağı açık olan bagajı kontrol eden kuyumcu, çantayı bulamayınca polise haber verdi.

İhbar üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. İş yerinin ve bölgedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını inceleyen polis, şüphelilerin iki kişi olduklarını, bagaj kapağı açıkken motosikletli şüphelinin araca yaklaşarak çantayı alıp hızla uzaklaştığını belirledi. Olaydan 2 saat önce de iş yerinin önüne gelerek keşif yaptıkları belirlenen şüphelilerin Esat S. ve Ahmet T. olduğunu tespit edildi. Şüpheliler adreslerine yapılan baskınlarla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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