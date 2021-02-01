Otomobilin altına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA’da soğuktan korunmak için girdiği otomobilin altında sıkışan kediyi itfaiye kurtardı.

Yayla Mahallesi İrfan Camii önünde yol kenarına park eden otomobilin altından gelen kedi sesini duyan vatandaşlar eğilip altına baktıklarında hayvanın sıkıştığını gördü. Önce kendileri hayvanı kurtarmak isteyen vatandaşlar, başarılı olamayınca itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen Isparta Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri kriko yardımı ile aracı kaldırarak sıkışan kediyi çıkardı. Özgürlüğüne kavuşan kedi hızlıca kaçarak uzaklaştı.

İtfaiye yetkilileri soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarının sıcak olması nedeniyle araçların özellikle motor bölümlerine sığındıklarını belirterek, “Sürücülerin motor kaputuna birkaç kez vurup ses gelmiyorsa sonra hareket etmeleri büyük önem taşıyor” uyarısında bulundu.

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