Otomobilin alev alev yandığı anlar kamerada

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Burhan CEYHAN- Bahattin ALBAYRAK/ KUYUCAK (Aydın), (DHA)- AYDIN’ın Kuyucak ilçesinde, seyir halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Otomobilin alev alev yandığı anlar kameraya yansırken, sürücü olaydan yara almadan kurtuldu.

Olay, saat 15.00 sıralarında Aydın- Denizli D320 Karayolu Pamukören Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Nazilli istikametinden Denizli yönüne seyir halinde olan Hayati Emre K. yönetimindeki 09 V 1993 plakalı otomobilin motoru, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Alevleri fark eden sürücü otomobili kenara çekip, aracı terk etti. Alevler kısa sürede tüm otomobili sararken, diğer sürücüler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Otomobilin alev alev yandığı anlar ise kameraya yansıdı. (DHA)

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