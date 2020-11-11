Otomobilin 2 köpeği ezdiği an kamerada (2)

SÜRÜCÜ HAKKINDA ADLİ VE İDARİ İŞLEM BAŞLATILDI

Balıkesir’de benzin istasyonunda bir otomobilin pompaların önünde yatan iki köpeği ezdiği olayla ilgili Balıkesir Valiliği’nce yazılı açıklama yapıldı. Otomobil sürücüsü hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Erdek ilçesinde faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonunda 10.11.2020 tarihinde meydana gelen ve bazı basın organlarının haberlerinde de yer alan; iki yavru köpeğe bir aracın zarar vermesi olayı ile ilgili aynı tarihte Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerimizce gerekli tespit yapılmış, ilgili şahıs hakkında adli ve idari işlem başlatılmıştır. Konu ile ilgili işlem süreci valiliğimizce sürdürülmektedir.”

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