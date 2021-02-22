Otomobili bırakıp kaçtı

Yasin ALDEMİR /KARABÜK, (DHA)-KARABÜK’te polisin “dur” ihtarına uymayan sürücü otomobilini bırakarak kaçtı.
Olay, gece saatlerinde Demirçelik kavşağında meydan geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında uygulama yapan polis ekipleri, uygulama noktasında 06 BGE 297 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ekiplerin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücünün kaçması üzerine kovalamaca başladı. Kaçan sürücü, kovalamacanın ardından Ergenekon Mahallesi Gülgün Sokak’ta otomobili bırakarak kaçtı. Otomobil, çekici ile çekilirken, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
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