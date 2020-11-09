Otomobile tutunan 5 patenciyi gören kadın sürücüden ‘Terbiyesizler’ tepkisi

Ahmet İSTEK/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA’da çevre yolunda süratle giden otomobile tutunan patenli 5 genci gören kadın sürücü, “Terbiyesizler” diye bağırarak, tepki gösterdi. O anların yer aldığı görüntülerde, kadının şaşkınlığı da kayıtlara yansıdı.

Kent merkezinde, bulvarlarda ya da yokuş çıkarken toplu taşıma veya motosikletlere tutunarak trafiği ve kendi hayatlarını tehlikeye sokan patenciler, bu kez araçların saatte 80 kilometre hızla gittiği çevre yolunda görüntülendi. Dumlupınar Bulvarı Akdeniz Üniversitesi Köprülü Kavşağı’nda bir otomobile tutunan patenli 5 genç, trafiği tehlikeye soktu. Dördünün araca tutunduğu, beşinci kişinin ise arkadaşının belinden tutup ilerlediği tehlikeli yolculuk, diğer sürücülerin de tepkisini çekti. Araca tutunan 5 patenciyi görüp yanındaki arkadaşına cep telefonu ile görüntü çektiren kadın sürücü de “Terbiyesizler” diye bağırdı. Patencilerin tutunduğu araca yaklaştıkça şaşkınlığı artan kadın sürücü, “Şu arabanın plakasını çek esas” dedi. Patencileri çeken otomobile daha da yaklaşan kadın sürücü, “Yakından çek” derken gençlerden birinin diğerinin belini tuttuğunu yandan görüp fark edince “Abuuu” diye şaşkınlığını dile getirdi.

Patenci gençlerin o anları ve kadın sürücünün tepkisi cep telefonu kamerasına yansıdı.

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