Otomobile giren yılanı çıkarmak için her yolu denediler

Ömer KARÇA/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Manavgat ilçesinde bir otomobilin motor kısmına giren yılan; kükürt, böcek ilacı, sonik ses ve soğuk gaz ile bulunduğu yerden çıkarılmaya çalışıldı. Denenen hiçbir yol yılanı çıkarmakta başarılı olmadı. Uzun bir bekleyişin ardından yılan girdiği yerden çıkarak ormanlık arazide gözden kayboldu.

Sorgun Mahallesi 8120 sokakta bulunan bir sitenin görevlisi oto parkta duran otomobile yılan girdiğini fark edince, araç sahibine durumu bildirdi. Araç sahibinin haber vermesi üzerine yılanı çıkarmak için Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri olay yerine geldi. İtfaiye görevlileri ön tampon ile radyatör arasına giren yılanı çıkarmak için çalışma başlattı.

İtfaiye ekipleri önce sesle yılanı korkutmaya çalıştı. Daha sonra kükürt kokusuyla yılanın çıkarılması denendi. Kükürt fayda vermeyince böcek ilacı kullanıldı. Ardından yılanı korkutup uzaklaştırmak için sonik ses ve soğuk gaz denendi. En son çare olarak ise araç bir süre çalıştırılarak yılanın çıkması beklendi. Bir ara motor kısmından kafasını çıkarıp etrafa bakan yılan ekipleri görünce yeniden içeri girdi. Saatler süren çabalara rağmen sonuç alınamayınca yılanın kendiliğinden çıkması için beklenmeye karar verildi ve ekipler olay yerinden ayrıldı. Uzun bir bekleyişin ardından yılan saklandığı yerden kendiliğinden çıkarak ormanlık alana doğru giderek, gözden kayboldu öğrenildi.

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