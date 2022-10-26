Otomobile çarpan motosikletin kasksız sürücüsü 2 günlük yaşam savaşını kaybetti

- Reklam -

Kazım BULUT/BURSA, (DHA)- BURSA’nın Orhangazi ilçesinde kavşaktan dönüş yapan otomobile çarpan plakasız motosikletin kasksız sürücüsü Cemal Güven (36), 2 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Kaza, pazar günü saat 20.00 sıralarında Orhangazi ilçesi Yalova-Bursa kara yolu Göl Işıklı Kavşağı’nda meydana geldi. Göl yolunda Ali Ç. (23) idaresindeki 16 VT 361 plakalı otomobile, kavşaktan ilçe merkezine dönüş yapan Cemal Güven’in kullandığı plakasız motosiklet yandan çarptı. Çarpmanın şiddeti ile savrulup yola düşen kasksız motosiklet sürücüsü Cemal Güven yaralandı. İhbarla kaza yerine yönlendirilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Güven, buradan da Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Bilinci kapalı olan ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Cemal Güven, bugün hayatını kaybetti.

2 çocuk babası Güven, yarın Gemlik ilçesi Şahinyurdu Mahallesi’nde toprağa verilecek. (DHA)

FOTOĞRAFLI

- Reklam -