Otomobilde uyuşturucuyla yakalandı

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU’da polis ekiplerince uygulama noktasında durdurulan otomobilde yapılan aramada, 1 kilo 900 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü A.A.E (31) adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu’nda oluşturulan uygulama noktasında bir otomobili durdurdu. Narkotik köpeği ‘Sezar’ ile yapılan aramada otomobilin çeşitli yerlerine gizlenmiş 1 kilo 900 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü A.A.E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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