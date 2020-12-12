Otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS, (MUĞLA),(DHA)MUĞLA’nın Marmaris ilçesinde yaşayan, Mehtap- Sinan Ünen çifti, SMA Tip2 hastası 16.5 aylık bebekleri Ayaz için yurtdışında yapılan ve 2 milyon 100 bin...