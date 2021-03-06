Otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

CHP’nin Planlamacı kökenden gelen ekonomist milletvekili İlhan Kesici Sözcü gazetesinden Aytunç Erkin’e çok önemli açıklamalarda bulunmuş. Bu açıklamalarda İlhan Kesici “Asıl Merkez Bankası işlemlerini de sıkıntıya sokan rakamı konuşalım: AKP’nin 18 yıllık dış ticaretine bakalım. Rakamlar konuşsun: 3,4 trilyon dolar ithalat, 2,3 trilyon dolar ihracat yapılmış. Yani... 1.1 trilyon dolar dış ticaret açığı var! Bu kazanmadığın parayı harcamak demek. (lüks harcama) Türk ekonomisini boğan rakam bu! Dış ticaret açığı ihracatın yarısına denk geliyor. Dünyada böyle bir ekonomi var mı? Şimdi iktidar ekonomide başarılardan bahsediyor ama doğru sözün yemine ihtiyacı yoktur unutmayın!” demiş...