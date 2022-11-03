Otomobilde uyuşturucu ile yakalanan 2 şüpheliye tutuklama

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Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Buca ilçesinde durdurulan otomobilde toplam 75 gram metamfetamin ile yakalanan 2 şüpheli, gözaltına alınan tutuklandı.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sattığı belirlenen S.M. ile İ.Y.’nin içinde bulunduğu otomobili takibe aldı. Gaziosmanpaşa Caddesi’nde durdurulan otomobilde yapılan aramada satışa hazır, ayrı ayrı paketlenmiş 12 parça halinde toplam 75 gram metamfetamin, hassas terazi ile 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Otomobildeki S.M ve İ.Y. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)

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