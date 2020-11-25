Otomobilde maskeye gizlenmiş uyuşturucu bulundu

Muhammed Sami MARAL/ MUŞ (DHA)- MUŞ’ta uygulama noktasında durdurulan bir otomobilde, narkotik köpek Thor’un da yer aldığı aramada koronavirüsten korunmak için takılan maskelerin arasına gizlenmiş 30,54 gram metamfetamin ele geçirildi.

​Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretini önlemeye yönelik çalışma kapsamında plakası açıklanmayan bir otomobilde arama yaptı. Narkotik köpek Thor’un da yer aldığı aramada, aracın sürücü koltuğu yanındaki bölmenin içerisinde koronavirüsten korunmak için kullanılan maskenin içine gizlenmiş 30,54 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

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