Otomobilde gümrük kaçağı cinsel içerikli ürünle yakalandı

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'de, doğuştan bir bacağı diğerinden kısa olan Mahir Erdal (2), yaşıtları gibi yürüyüp, oynayamıyor. Anne Saniye Erdal, tedavinin mümkün olduğunu; ancak imkanlarının yetmediğini belirterek,...