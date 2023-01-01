Otomobilde ele geçirilen uyuşturucuya 2 tutuklama

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Şafak TAŞOYAR/ MARMARAEREĞLİSİ(Tekirdağ),(DHA)- TEKİRDAĞ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde jandarma ekiplerinin bir otomobilde yaptığı aramada 100 gram metamfetamin, 5 uyuşturucu hap, güneş gözlüğü kabı içinde 10 gram esrar ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Marmaraereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmada İstanbul’dan ilçeye uyuşturucu madde getirileceğini belirlendi. Uyuşturucu bulunan aracı takibe alan jandarma Sultanköy Mahallesi’ndeki uygulama noktasında E.S.’nin kullandığı otomobili durdurup aramaya aldı. Aramada, 100 gram metamfetamin, 5 uyuşturucu hap, güneş gözlüğü kabı içinde 10 gram esrar ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Sürücü E.S. ile yanında bulunan M.T., gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.S. ve M.T., çıkarıldıkları mahkemede ‘Uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan tutuklandı.(DHA)

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