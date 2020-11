Otomobilde arkadaşıyla oturan genç kıza, döverek cinsel saldırıda bulundular

KONYA,(DHA)-KONYA’da B.Y. (29) adlı genç kıza, S.O.(36) adlı erkek arkadaşıyla oturduğu

otomobilden indirip, döverek cinsel saldırıda bulundukları iddia edilen Cumali Yazıcı (25) ve Mehmet Fatih Yılan (27) gözaltına alındıktan sonra sevk edildikleri adliyede, tutuklandı.

Olay, Karatay ilçesi Hacı Yusuf Mecsit Mahallesi’ndeki kırsal alanda meydana geldi. İddiaya göre B.Y. ve arkadaşı S.O.’nun içinde oturdukları otomobilin yanına, başka bir otomobille tanımadıkları 3 kişi geldi. Ellerinde sopa ve tüfek bulunan 3 kişi, B.Y. ve S.O.’yu otomobilden indirip, çırılçıplak soydu. Ardından da dövdü. B.Y.’ye cinsel saldırıda bulundukları öne sürülen şüpheliler, ikilinin çıplak halde fotoğraflarını çekip, 10 bin lira istedi.

İki arkadaşın yanından ayrılan şüpheliler, bir süre sonra B.Y.’yi cep telefonundan arayarak, parayı getirmesini söyledi. B.Y. ve S.O. da polise giderek, yaşadıklarını anlattı.

Hemen çalışma başlatan polis, Cumali Yazıcı ve Mehmet Fatih Yılan ile Habip K. (28) ve Burhan Ç.’yi (28) şüpheli olarak belirledi.

Polis, B.Y.’nin arandığı cep telefonu hattının sahibinin Habip K., genç kıza cinsel saldırıda bulunan kişinin Mehmet Fatih Yılan, çıplak görüntüleri çeken kişinin de Cumali Yazıcı olduğunu saptadı. 4 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüpheliler, ilk ifadelerinde bölgede hayvancılık yaptıklarını, hırsız olabileceklerini düşünerek otomobilin yanına gittiklerini, 2 kişiyi dövdüklerini itiraf edip, cinsel saldırı suçlamasını kabul etmedi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Cumali Yazıcı ve Mehmet Fatih Yılan, ‘kişiyi hürriyetten yoksun kılma, şantaj, cinsel saldırı, yağma, kasten yaralama ve tehdit’ suçlarından tutuklandı. Habip K. ve Burhan Ç., adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI