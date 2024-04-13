DİYARBAKIR'ın Kocaköy ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Remzi Ü.’ye otomobil çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Kocaköy ilçesi Mezarlık Caddesi’nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Remzi Ü.’ye, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Remzi Ü., metrelerce savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Remzi Ü., ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.