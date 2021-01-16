Otomobil uçuruma yuvarlandı; yaralılara, lastik değişen kuryeler müdahale etti

Tayfur KARA- Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN’da, sürücüsünün kontrolünden çıkarak 70 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobildeki 4 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi, kaza yerine yakın bölgede patlayan motosiklet lastiğini değişmeye çalışan kuryeler yaptı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Atakum ilçesi Kocadağ mevkisinde meydana geldi. Kimliği belirsiz sürücü yönetimindeki 34 SLG 12 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak 70 metrelik uçurumdan taş ocağına yuvarlandı. Kazada devrilen otomobildeki 4 kişi, yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi, kaza yerine yakın bölgede patlayan motosiklet lastiğini değişmeye çalışan kuryeler yaptı. Yaralıları araçtan çıkaran kuryeler, sağlık ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili, jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı.

‘İNSANLIK GÖREVİMİZİ YAPTIK’

Kazaya arkadaşlarının patlayan motosiklet lastiğini değiştirmek için geldikleri sırada şans eseri tanık olduklarını anlatan Hakan Akyol, “Sesi duyunca bir aracın uçtuğunu anlayarak bölgeye geçtik. Yaralı kardeşlerimizi araçtan çıkarıp ambulansa haber verdik. Biz insanlık görevimizi yaptık, inşallah durumları iyidir” dedi.

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