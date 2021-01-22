Otomobil, traktöre çarptı: 2 ölü

Veli KÖKEN/DÖŞEMEALTI (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Döşemealtı ilçesinde otomobil traktöre arkadan çarptı. Kazada her 2 araç sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi Düzlerçamı Mahallesi Termessos Caddesi’nde meydana geldi. Korkuteli yönüne giden Mehmet Öztürk (61) yönetimindeki 07 ACT 12 plakalı otomobil, aynı yöne giden Halil İbrahim Aydın (54) yönetimindeki 07 KY 355 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan traktör refüjdeki su kanalına uçarken, otomobil ise refüjdeki korkuluklara çarparak durabildi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, traktörün altında kalan sürücü Halil İbrahim Aydın’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilde sıkışan Mehmet Öztürk ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Mehmet Öztürk de tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

Traktörün altından çıkarılan Halil İbrahim Aydın’ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Antalya- Korkuteli karayolunun hem gidiş hem geliş istikametinde trafik uzun süre tek şeritten kontrollü sağlandı. Hurda yığınına dönen otomobil ve traktör vinç yardımıyla kaldırıldıktan sonra yolda trafik yeniden normale döndü.

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