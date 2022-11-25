Otomobil TIR’a çarptı: 2 yaralı

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İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA’nın Sapanca ilçesinde seyir halindeki TIR’a otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 19.45 sıralarında TEM Otoyolu Göl Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Yücel Aytulum (25) idaresindeki 34 CMM 453 plakalı TIR’a aynı istikamete giden Mehmet Tolga Akgün idaresindeki 67 TN 711 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücü ile aynı araçta bulunan eşi Meryem Akgün, araç içerisinde sıkıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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