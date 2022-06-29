Otomobil tarlaya yuvarlandı; doktor çift yaralandı

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Adnan ÇELEBİ/ NİĞDE (DHA)- NİĞDE’de Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde acil serviste görevli doktor Nur Şeker’in (27) kullandığı otomobil, yol kenarındaki tarlaya yuvarlandı. Kazada Nur Şeker ile meslektaşı olan eşi Ali Şeker (25) yaralandı. Durumu ağır olan Ali Şeker, kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesine alındı.

Kaza, sabah saatlerinde Niğde-Kayseri kara yolunun 40’ıncı kilometresinde meydana geldi. Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde acil serviste görevli doktor Nur Şeker’in kullandığı 51 ACB 139 otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiye yol kenarındaki tarlaya yuvarlandı. Kazada otomobilde bulunan Nur Şeker’in yanında bulunan eşi doktor Ali Şeker, ağır yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı doktor Nur Şeker ile eşi Ali Şeker, ambulansla Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ali Şeker’in durumunun ağır olduğu, yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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